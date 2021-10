La Stampa – Italia, le pagelle: “Bastoni non dà certezze. Barella appare e scompare”

Le prestazioni dei due giocatori dell'Inter viste dal quotidiano torinese all'indomani dalla sfida contro il Belgio

La coppia formata da Acerbi e Bastoninon riesce a convincere i media italiani. In particolare il quotidiano La Stampa è molto critico nei confronti del duo che Mancini ha schierato da titolare nella gara contro il Belgio, valida per il terzo posto in Nations League.