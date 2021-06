Italia-Svizzera, Shaqiri: “Bello ritrovare Mancini. E’ un grande uomo e ottimo allenatore”

Sarà certamente una partita particolare per Xherdan Shaqiri. Il calciatore della Svizzera, infatti, ritroverà da avversario Roberto Mancini

"Non vedo l'ora di giocare questa partita, non vedo l'ora di ritrovare Roberto domani. E' un grande uomo, sono felice che per lui le cose stiano andando bene. L'Italia è un'ottima squadra, tra le favorite. Abbiamo visto la gara dell'Italia nella prima partita, sono contento per lui. E' un ottimo allenatore".

ITALIA - "La Nazionale è molto equilibrata, tra reparto offensivo e difensivo. Non ci sono i grandi giocatori del passato, come Pirlo. E' una grande squadra che gioca bene insieme, non ci sono i big del passato ma Mancini ha fatto un ottimo lavoro. E' una grande squadra, l'Italia ha tanto successo per questo. E' cresciuta come squadra, hanno sempre dato il massimo".