Italia U15, vittoria 4-0 contro la Slovenia: Inter, Carrara colpisce la traversa

Si conferma la Nazionale Under 15 nella seconda amichevole contro la Slovenia. Dopo aver vinto 3-1 la prima gara esterna ad Ajdovščina, i ragazzi di Massimiliano Favo superano pari età sloveni 4-0 nello Stadio Comunale di Gradisca d’Isonzo. La neonata formazione azzurra mette subito in discesa l’incontro, aprendo le marcature al 16’ con una rete dell’attaccante della Roma, Emanuele Modugno, realizzata con l’esterno destro dopo aver impattato un cross di Cristian Carrara (Inter). Passano sei minuti, al 19’, e l’Italia raddoppia con Oliver Blini (Empoli) che si ripete dpo aver segnato nel primo incontro, finalizzando un passaggio filtrante di Christian Comotto (Milan). Non sazi, gli Azzurrini al 30’ realizzano la tripletta grazie al milanista Simone Lontani che fa tutto da solo: appena entrato in area, palla al piede, calcia sul secondo palo fissando sul 3-0 a favore dell’Italia la prima frazione di gioco.