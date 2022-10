Italia U15, il ct Favo convoca 43 calciatori: presenti ben 6 elementi dell’Inter

Come ogni anno, inizia il percorso di selezione per la formazione della nuova Nazionale Under 15, primo step di tutta la filiera Azzurra. Il tecnico Massimiliano Favo, ha convocato 43 giovani calciatori, tutti nati nel 2008, dando loro appuntamento al raduno che si svolgerà il 13 ottobre al ‘Villaggio Azzurro’ di Novarello. Questo primo incontro avrà la durata di un giorno: si comincia la mattina e si conclude il pomeriggi con, una partita a ranghi contrapposti per poi fare ritorno alle rispettive sedi.