Italia U16, doppia amichevole con l’Olanda: 2 i calciatori dell’Inter convocati

Il ct Zoratto ha chiamato 23 ragazzi per i prossimi impegni: martedì 11 e giovedì 13 doppio test per gli Azzurrini

Dopo le due amichevoli contro la Svizzera e lo stage di Torino organizzato con l’obiettivo di allargare il gruppo azzurro, la Nazionale Under 16 è pronta per tornare in campo per due test contro i Paesi Bassi, in programma martedì 11 ottobre alle 18 al Centro Tecnico Federale di Coverciano (diretta streaming su figc.it) e giovedì 13 alle 12 al CPO di Tirrenia. Italia e Paesi Bassi tornano ad affrontarsi a livello di Under 16 a distanza di tre anni e mezzo dalla sfida dell'aprile 2019 vinta 4-2 dagli olandesi.