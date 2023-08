Italia U16, doppio test contro l’Inghilterra: 6 i calciatori dell’Inter convocati

Il ct Zoratto ha selezionato 23 Azzurrini per le 2 amichevoli in programma a Coverciano contro i pari età inglesi

Martedì 22 agosto riparte la stagione della Nazionale Under 16 che, nello stesso giorno in cui l'Under 17 affronterà la Slovenia a Gradisca d'Isonzo, ospiterà l'Inghilterra al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Saranno due i test amichevoli per la squadra di Daniele Zoratto - confermato alla guida della Nazionale di categoria, quest'anno composta da ragazzi classe 2008 -, il secondo dei quali si giocherà giovedì 24 sempre a Coverciano. La prima delle due partite, quella di martedì alle 17.30, sarà trasmessa in diretta su figc.it. Per l'occasione, Zoratto ha convocato 23 giocatori, che si raduneranno nella serata di sabato 19 a Coverciano e il giorno successivo inizieranno la preparazione alle due amichevoli.