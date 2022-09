Italia U16, pareggio per 0-0 contro la Slovenia: Inter, Mosconi sfiora il gol

Era finita 2-2 l’altro ieri e la seconda amichevole giocata oggi dalla Nazionale Under 16 ad Ascona contro i pari età della Svizzera, è terminata con un pareggio senza reti. Daniele Zoratto schiera una squadra completamente rivoluzionata rispetto al primo test, per mettere alla prova nuovi giocatori e saggiarne le capacità. Poche emozioni nel primo tempo, molto palleggio a centro campo e poca attività dalla tre quarti in su, l’Italia amministra il gioco senza trovare la via della rete, cosa a cui va molto vicina la Svizzera con un’occasione al 25’ non finalizzata da Agullar che solo davanti a Nunziante, spedisce fuori. Nella ripresa, la girandola delle sostituzioni effettuata da ambo le parti, dà agli Azzurrini una maggior verve all’attacco: almeno due le occasioni, Mattia Mosconi e Diego Pisani (al 79’ annullato un suo gol per fuorigioco), che non vengono finalizzate.