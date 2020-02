Ci sono anche tre calciatori dell’Inter nella lista del ct dell’Italia Under 16, Daniele Zoratto, per il UEFA Development Tournament in programma ad Antalya, Turchia, dal 24 al 29 febbraio.

I calciatori nerazzurri Bryan Bonucci, Francesco Zambelli e Andrea Semenza sono stati convocati dall’Italia U16 per il torneo UEFA Development che si disputerà ad Antalya dal 22 al al 29 febbraio 2020.

(inter.it)