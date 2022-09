Italia U17, i convocati per le qualificazioni europee di ottobre: cinque nerazzurri presenti

Gli Azzurrini si radunano al Centro Tecnico Federale per prepararsi alle gare della prima fase di qualificazione al Campionato Europeo

Reduce dalle prestazioni convincenti nelle due amichevoli con la Svizzera disputate la scorsa settimana a Vercelli e Chiasso, chiuse rispettivamente con un largo successo (4-0) e un pareggio ricco di gol (4-4), la Nazionale Under 17 torna a radunarsi in vista della prima fase di qualificazione al Campionato Europeo che dal 5 all’11 ottobre la vedrà impegnata in Kosovo contro la nazionale di casa e i pari età di Finlandia e Grecia.