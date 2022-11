Italia U18, doppia amichevole contro la Francia: 4 i convocati dell’Inter

Il ct Daniele Franceschini ha selezionato 24 calciatori per il prossimo test in programma il 13 e il 16 novembre

Una doppia amichevole di prestigio attende la Nazionale Under 18, che giovedì 17 (ore 15) e domenica 20 novembre (ore 11) al Centro Tecnico Federale di Clairefontaine affronterà i padroni di casa della Francia. Sarà l’ultimo impegno del 2022 per l’Italia, che nelle prime tre amichevoli stagionali ha superato 3-0 l’Albania ad agosto per poi raccogliere una vittoria e una sconfitta nei due test con la Serbia disputati a fine settembre a L’Aquila.