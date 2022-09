Italia U19, i convocati per le qualificazioni all’Europeo: Inter, c’è Di Maggio

Dopo i quattro giorni di allenamento al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, un breve raduno terminato con il successo nell’amichevole contro la Primavera della Roma (3-1 il risultato con reti di Raimondo, Turco e Vignato), il tecnico Alberto Bollini ha ufficializzato la lista dei 20 convocati per la prima fase delle qualificazioni al campionato Europeo Under 19.

L’Under 19 cercherà di far meglio della passata edizione dell’Europeo, quando fu sconfitta in semifinale dall’Inghilterra riuscendo a conquistare il pass per il Mondiale Under 20 che si disputerà a maggio in Indonesia.