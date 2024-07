Gli ultimi sei giorni per presentarsi tirati a lucido e affrontare l’Europeo da campioni in carica. La Nazionale Under 19 si ritroverà giovedì 4 luglio per il secondo raduno di Bolzano (dopo quello svolto sempre in Alto Adige dal 24 al 29 giugno) che si chiuderà martedì 9. Proprio in occasione del ‘rompete le righe’ Bernardo Corradi comunicherà le sue scelte definitive, ufficializzando i 20 calciatori che partiranno per l’Irlanda del Nord andando a caccia di uno storico bis dopo la vittoria di un anno fa a Malta; un’impresa, quella di vincere due edizioni consecutive, riuscita nella storia di UEFA EURO UNDER-19 solamente alla Spagna (in due occasioni, 2006-2007 e 2011-2012).