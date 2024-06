Penultima tappa di avvicinamento all’Europeo in Irlanda del Nord per la Nazionale Under 19: il gruppo di Bernardo Corradi si ritroverà lunedì 24 giugno a Bolzano per affrontare un raduno di sei giorni che si concluderà sabato 29. I 25 Azzurrini convocati si alleneranno presso il centro sportivo del Sudtirol a Maso Ronco, nella zona sportiva di Appiano sulla Strada del Vino. Dopo il ‘rompete-le-righe’, i calciatori faranno rientro nelle rispettive sedi prima di ritrovarsi nuovamente a Bolzano dal 4 al 9 luglio. L'11 a Roma la delegazione degli Azzurrini si radunerà al CPO Giulio Onesti prima di partire per l'Irlanda del Nord il giorno seguente.