Italia U19, doppia amichevole con l’Ungheria: tra i convocati anche Di Maggio

Per le due amichevoli della Nazionale Under 19 contro i pari età dell’Ungheria il 16 e il 19 novembre, Alberto Bollini ha convocato 26 giocatori. Un doppio test probante, in attesa di sapere a fine novembre se, quando si concluderanno tutti i gironi della prima fase, gli Azzurrini riusciranno ad accedere, come migliori terzi classificati, alla fase élite delle qualificazioni europee. Infatti, i ragazzi di Bollini, per la differenza reti negli scontri diretti, hanno terminato il primo turno al terzo posto del gruppo 5, dopo aver concluso il proprio percorso con due vittorie ed una sconfitta, giungendo in testa alla classifica del girone a pari punti (6) con Polonia e Lettonia.