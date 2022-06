Italia U19, la lista dei pre convocati per l’Europeo: 3 i calciatori dell’Inter

La Nazionale Under 19 scalda i motori per l’Europeo che si disputerà in Slovacchia dal 18 giugno al 1° luglio. Terminato ieri lo stage durante il quale è stata fatta una prima scrematura dei giocatori che prenderanno parte alla rassegna continentale (da 28 a 24 i giocatori), Carmine Nunziata ha già diramato una lista di 24 convocati che ritorneranno al ‘Villaggio Azzurro’ di Novarello dal 10 al 15 giugno, giorno in cui gli Azzurrini voleranno in Slovacchia per raggiungere Samorin, cittadina a 25 km da Bratislava, dove la squadra alloggerà durante il torneo. La sera del 14 giugno Il tecnico Azzurro sceglierà i 20 Azzurrini che parteciperanno all’avventura europea.