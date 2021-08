Italia Under 16, stage a Novarello per 43 calciatori: 7 i convocati dell’Inter

Il ct azzurro Daniele Zoratto ha diramato la lista dei ragazzi che si ritroveranno a Novarello dal 21 al 26 agosto

La Nazionale italiana Under 16 si ritroverà al Villaggio Azzurro di Novarello dal 21 al 26 agosto per uno stage. Il ct Daniele Zoratto, per l'occasione, ha convocato ben 43 ragazzi, al fine di creare una prima base per la nuova squadra. Di questi, 7 arrivano dall'Inter: si tratta del portiere Francesco Tommasi, dei difensori Jean Castegnaro ed Emanuele Alessandro Granziera, dei centrocampisti Giacomo De Pieri, Daniel Fois e Matteo Venturini e dell'attaccante Matteo Spinaccè. Questo l'elenco completo: