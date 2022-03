Italia U19 alla fase finale di Euro 2022: 2-0 al Belgio, decisivo Casadei

L'Italia Under 19 si è giocata oggi l'accesso alle final 8 dell'Europeo di categoria: decisivo l'interista Casadei

Dopo il pareggio con la Germania e la netta vittoria con la Finlandia, l'Italia Under 19 si è giocata oggi l'accesso alle final 8 dell'Europeo di categoria in una sfida da dentro o fuori contro i parietà del Belgio. Una gara che gli azzurrini di Carmine Nunziata hanno vinto 2-0 grazie ai gol di Miretti e dell’interista Casadei .

Gli Azzurrini scenderanno in campo per le finalissime in Slovacchia a giugno. Secondo gol in quattro giorni per Casadei, che si ripete dopo il gol alla Finlandia. Tra i convocati ci sono anche gli interisti Fabbian (3 partite su 3), Zanotti (2 partite su 3) e Fontanarosa.