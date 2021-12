Italia Under 16, ultimo stage dell’anno: 4 i calciatori dell’Inter convocati

Il ct Daniele Zoratto ha selezionato 24 ragazzi per un raduno che si chiuderà con un test contro l'Atalanta

Nuovo raduno per la Nazionale Under 16. Dopo aver concluso al secondo posto il Torneo Val de Marne (Parigi) agli inizi di novembre - bilancio finale una sola sconfitta con l'Inghilterra (1-0) e due vittorie prestigiose con i pari età della Francia (3-0) e Belgio (2-1) -, gli Azzurrini guidati da Daniele Zoratto si ritroveranno al ‘Villaggio Azzurro’ del centro sportivo di Novarello da giovedì 16 fino a domenica 19 novembre. Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico Azzurro, tutti nati nel 2006, che sosterranno un doppio allenamento venerdì e sabato per poi concludere il collegiale domenica con un’amichevole contro i pari età dell’Atalanta (11.00).