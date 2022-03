Italia, Zoff: “Le basi per ricostruire non mancano. Tutto da buttare? La tentazione…”

Le parole dell'ex c.t. azzurro l'indomani della cocente sconfitta della Nazionale contro la Macedonia

"Tutto da buttare? La tentazione non manca, ma non è detto che una scelta drastica conduca sulla strada giusta, anche perchè le basi per ricostruire e neanche in tempi biblici non mancano, visto che Euro 2024 è dietro l'angolo. Non possiamo dire che l'Italia non abbia giocatori".