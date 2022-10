Italiano: “Inter forte, arriverà a Firenze con autostima e fiducia. Noi dobbiamo…”

"Jovic ha sentito un problemino al bicipite e si è fermato per precauzione, Kouamé può giocare da punta perché sa attaccare la profondità e sa legare il gioco. Siamo in ritardo in campionato, abbiamo 5 punti in meno, ne abbiamo lasciati per strada tanti, alcune partite potevamo farle meglio, abbiamo il doppio impegno e qualcosa ti toglie, c'è poco tempo per preparare le gare ma siamo onorati di giocare in Conference, ora dobbiamo pedalare e crescere ancora"