Italiano: “Inter avversario diverso. Giocheremo contro i più forti. Dobbiamo…”

Il tecnico ha parlato ai canali ufficiali del club viola

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato della gara contro l'Inter in programma sabato alle 18. "Sarà un avversario diverso rispetto alle ultime partite. Andremo in casa dei campioni d’Italia e dovremo essere consapevoli di giocare contro i più forti. L’Inter ha qualità in tutti i reparti e tanta fisicità. Dobbiamo cercare in tutti i modi di concedere poco e di essere propositivi".