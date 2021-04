Lo Spezia perde col Genoa, Italiano: “Con l’Inter clamoroso dispendio energetico”

Dopo il pareggio casalingo con l'Inter, lo Spezia non è riuscito a dare continuità ai suoi risultati

Dopo il pareggio casalingo con l'Inter , lo Spezia non è riuscito a dare continuità ai suoi risultati. Per la squadra di Italiano è arrivata una brusca frenata contro il Genoa, in un match importantissimi per la salvezza.

Il tecnico dello Spezia è tornato sulla gara con l'Inter per commentare la sconfitta dei suoi: "Tre giorni fa abbiamo fatto una partita clamorosa dal punto di vista del dispendio energetico, non penso sia un problema fisico, è un problema legato al fatto che nel girone di ritorno, in trasferta, non riusciamo a essere costanti come quando affrontiamo le squadre di alto livello".