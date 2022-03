Italiano: “Con l’Inter usciti a testa alta. Per me è come se avessimo vinto”

Intervenuto ai canali ufficiali del club, il tecnico della Fiorentina torna sulla gara pareggiata contro l'Inter

Intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina, Vincenzo Italiano è tornato sulla gara pareggiata a San Siro contro l'Inter. "Non vorrei parlare di punti, ma ne siamo usciti a testa alta per la grande prestazione e per aver messo in difficoltà i campioni d’Italia. Per me è come se avessimo vinto, per il modo in cui abbiamo giocato e ci siamo espressi".