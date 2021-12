Fiorentina, Italiano: “Vlahovic? Abbiamo già fatto pace, mi offrirà una cena”

Sorride l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo il malumore esternato dal suo centravanti al momento del cambio con Igor

''Il cambio di Vlahovic? Ho guardato il cronometro, era il 43' e lui continuava a chiedere il pallone in verticale. Rischiavamo di difendere con un altro uomo in meno, allora visto che eravamo in dieci meglio difendere con un uomo in più. Con Dusan abbiamo già fatto pace e mi offrirà una cena, è tutto a posto''.