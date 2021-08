Italiano: “Vlahovic vuole restare e vogliamo tenerlo, per me rimarrà al 100%”

Le dichiarazioni del nuovo allenatore della Fiorentina sul centravanti serbo, accostato anche all'Inter per l'attacco

Queste le sue dichiarazioni: “Rispetto all'ultima conferenza, la situazione con Dusan non è cambiata: lui è convinto di far parte di questa squadra, sta trattando il rinnovo con la Fiorentina. Si allena sempre bene e forte, è concentrato, il problema della trattativa è capitato a lui come ad altri calciatori. Deve risolvere questa questione personale, per la sua permanenza non penso che si saranno problemi. Quando dico che è un suo problema vuol dire che la trattativa è tra lui e la società, per la durata del contratto e aspetti che non riguardano me. Ripeto, lui vuole rimanere e la società vuole trattenerlo, con grande serenità sta trattando. Parlo spesso con Vlahovic, ci parlerei 24 ore di calcio, Dusan è al 100% con noi e sono convinto che sarà al 100% un giocatore della Fiorentina. Le cose personali le sanno lui e la società, io no”.