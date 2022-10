Italiano: “Dzeko-Milenkovic? Ci vuole buon senso, a 10 secondi dalla fine è fallo”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l'Inter. Queste le sue parole

Marco Astori

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l'Inter. Queste le sue parole: "C'è grande dispiacere per non aver fatto punti: il nostro obiettivo era quello di muovere la classifica. Siamo stati bravi in Conference, non ci riusciamo in campionato: vogliamo fare punti e guadagnare posizioni. Finirla sul 3-3 avendola rimontata sarebbe stata come vincere, peccato.

Cosa ci manca? Dobbiamo trovare equilibrio: nelle ultime gare abbiamo smosso il problema del gol, stiamo attuando qualche aggiustamento con le due punte. Purtroppo ogni situazione che concediamo prendiamo gol, ci complichiamo da soli la vita. Dobbiamo spingere forte con le squadre con cui dobbiamo per forza far punti, stiamo lasciando punti per strada e dobbiamo riprenderceli in trasferta e in casa, dove ci esprimiamo sempre ad alti livelli.

Le due punte? Nel secondo tempo serviva una punta che legasse con Cabral e tenesse botta: la soluzione ha pagato. Stiamo provando alcune situazioni che se i ragazzi assimilano possiamo avere grandi vantaggi. Rabbia a fine partita? Non discuto mai gli arbitri, non è la prima volta che perdiamo punti per falli dubbi: continuiamo a pagar dazio noi. Dzeko tira la maglia a Milenkovic, è fallo: perdiamo una partita incredibile.

Potevamo far meglio sulla palla dentro ma dispiace perché perdiamo punti e posizioni in classifica.Non è la prima volta che succede, ci vuole buon senso: mancavano 10 secondi, quello è fallo. Chi ha giocato a calcio lo sa, quello è fallo: è presa di posizione, l'arbitro deve fischiare, punto e basta".