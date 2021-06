Italiano, è fumata bianca con lo Spezia. Rinnovo per altri due anni

Il tecnico dello Spezia rimarrà alla guida del club ligure anche nella prossima stagione, è arrivata la firma sul rinnovo

(ANSA) - LA SPEZIA, 02 GIU - Vincenzo Italiano rimane alla guida dello Spezia. E' arrivata l'attesa fumata bianca con la firma sul contratto che legherà per i prossimi due anni, con opzione per il terzo, la società ligure al tecnico artefice della prima promozione in Serie A e della salvezza.