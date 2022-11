Italiano: “La sconfitta con l’Inter finora è la più dolorosa della stagione”

Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club rispondendo ad alcune curiosità in vista dell'incontro di domani col Milan

A poco più di ventiquattro ore da Milan-Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club rispondendo ad alcune curiosità dei tifosi in vista dell'incontro di domani a San Siro:

"Sconfitta più dolorosa quella contro l'Inter per come è arrivata, l'unica di un periodo dove abbiamo fatto grandi risultati. La più bella è difficile perché sono tutte belle, vincere in A è difficile”, le sue dichiarazioni.