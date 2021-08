Italiano: “Nessun problema Vlahovic! Impressionato da Dusan, ora dipende da lui”

Le parole dell'allenatore della Fiorentina sull'attaccante classe 2000, accostato anche all'Inter in chiave mercato

“Ha paura di perdere Vlahovic?”. È questa la domanda posta in conferenza stampa a Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Cosenza. Questa la risposta dell’allenatore della Fiorentina sul serbo, accostato anche all’Inter: "Lo vedo come sempre, con la solita fame e voglia. Per quanto riguarda il mercato è tutto imprevedibile ma per quel che vedo non esiste il problema Vlahovic. E' un ragazzo che ci tiene ed è un trascinatore poi il mercato aperto con il campionato è una difficoltà per tutti. Ma lui è sempre sul pezzo. Non ho mai chiesto garanzie alla società su di lui. A me impressiona e sono convinto che abbia in testa solo la Fiorentina però poi dipende dalla sua volontà".