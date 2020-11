Mark Iuliano, ex difensore e ora tecnico, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb della lotta scudetto: “La Juve ha vinto nove scudetti ed è sempre la squadra da battere. Ci sono squadre che sono migliorare, l’Inter ha una rosa pazzesca ma forse non riesce a trovare la quadratura perfetta. Poi c’è questa spada di Damocle del Covid che toglie delle certezze. Da chi mi aspettavo di più? Dall’Inter. Con l’allenatore e la squadra che ha, me l’aspettavo più convincente“.