Izzo accostato all’Inter, Juric: “Lavora bene, non gioca per questo motivo”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Torino su Izzo, accostato anche all'Inter in vista del mercato invernale

Negli ultimi giorni soprattutto il nome di Armando Izzo è stato accostato anche all'Inter in chiave mercato. Già seguito dai nerazzurri con Antonio Conte in panchina, il difensore è tra le possibili opzioni per rinforzare la difesa già a gennaio. Così Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato del momento del giocatore, verso l'ennesima panchina: "Penso che stia lavorando bene, le mie preferenze in questo momento sono altre, è un fatto tecnico, non è mai una cosa definitiva, anche in altri ruoli. È sempre un fatto tattico e di scelta tecnica, chi vedo meglio gioca, non è mai una cosa definitiva".