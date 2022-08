Jacobelli: “Acerbi profilo perfetto per l’Inter. Marotta e Ausilio bravissimi nonostante…”

“Penso di sì, anche perché nonostante le difficoltà di manovra sul mercato ha dimostrato l’assoluta bravura di Marotta e Ausilio. Non ha venduto i big e ha ripreso Lukaku, che ha subito ripreso da dove aveva finito. Lui con Lautaro ha segnato 104 gol e hanno iniziato nuovamente a trovare il gol, cercandosi a vicenda. Dopo la partenza di Ranocchia, al quale mandiamo gli auguri di pronta guarigione, l’Inter ha bisogno di esperienza e Acerbi è il profilo perfetto. È campione d’Europa, ha esperienza e professionalità che serve a Inzaghi per completare il reparto”.

La Lazio invece deve dimostrare forse qualcosa in più e la gara con l’Inter può dare un volto definito a questa squadra?

“Intanto contro l’Inter ci sarà una cornice di pubblico impressionante, a conferma di un nuovo supporto della tifoseria biancoceleste verso la squadra. Frutto anche del lavoro di Lotito, che questa volta ha accontentato a una a una le richieste di Sarri sul mercato. È chiaro che la Lazio ha fatto un passo indietro a livello di prestazione a Torino, e secondo me ha guadagnato un punto rispetto che persi due contro i granata. Con l’Inter serve un cambio di passo, deve far vedere qualcosa di diverso, sicuramente non mancheranno gli stimoli ai biancocelesti”.