Jacobelli: “Atalanta-Inter spot per il calcio italiano. Inzaghi brillante finora”

Le parole del direttore di TuttoSport a proposito del match disputato ieri sera al Gewiss Stadium

Nel suo editoriale per TuttoSport di oggi, Xavier Jacobelli si sofferma sull'intensità e sulla bellezza di Atalanta-Inter, nonostante lo 0-0 finale. Queste le sue considerzioni: "L’Inter ha confermato tutto ciò che di brillante Simone Inzaghi è riuscito a fare sinora, rendendo ancora più competitiva la squadra che ha vinto l’ultimo scudetto e riuscendo a dosare gli sforzi dell’organico a sua disposizione, dopo la fatica sostenuta contro la Juve. Il fatto che Handanovic e Musso siano risultati fra i migliori in campo la dice lungo sullo spirito con il quale le due squadre si sono affrontate, a viso aperto, non rinunciando mai ad affondare i colpi alla ricerca del successo finale. Si dice spesso che soltanto le partite con molti gol siano lo spot migliore per il nostro calcio, ma Atalanta-Inter ha dimostrato lo siano anche i confronti giocati a questo livello, caratterizzati dal rispetto e dalla correttezza dei protagonisti".