Jacobelli: “Austria? Arnautovic fa più notizia per i trascorsi all’Inter”

Le considerazioni del giornalista a proposito dell’attaccante che affronterà l’Italia questa sera

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di TMW Radio in vista di Italia-Austria: "Finora Mancini non ha sbagliato una mossa, mi fido di lui. Ora ha a disposizione un gruppo unito che ha risposto in maniera brillante alle sue sollecitazioni. La difesa è solida grazie a un centrocampo che protegge molto, ma il merito è anche della bravura degli interpreti. La difesa ha alternative come Acerbi e Bastoni all'altezza della situazione. Quale la chiave della partita? Arnautovic è il giocatore che fa più notizia per i suoi trascorsi all'Inter, ma la forza dell'Austria è il collettivo. Mi aspetto una squadra guardinga nella fase iniziale, l'Italia sarà forte della consapevolezza del suo cammino fin qui fatto”.