“Tullio Gritti, in panchina a Roma perché squalificato Gasperini, ha detto che i tifosi hanno il diritto di sognare lo scudetto. Quando tu hai una squadra che è a un solo punto dal Napoli con il migliore attacco e che è quinta in Champions League, come si fa a non pensare alla possibilità di vincere il campionato? Adesso un altro crocevia fondamentale sarà la gara contro il Milan. È una squadra che sta bene e che in Estate si è mossa davvero bene, partendo dal riscatto di De Ketelaere fino alla chiusura dell’affare Retegui in settantadue ore dopo l’infortunio di Scamacca”.