Intervenuto ai microfoni di TMW, Francesco Pio Esposito, premiato come miglior giovane della serie B durante il Gran Galà del Calcio, ha parlato così del suo idolo e non solo: "Ho avuto la possibilità di lavorare con lui ai tempi dell'Inter: direi Edin Dzeko. In serie B seguo molto le gesta di Coda, ha un senso del gol incredibile in questa categoria. E mi piace tanto Shpendi del Cesena".