Jacobelli: “Commisso? Delusione e rabbia comprensibili, ma attacco inaccettabile”

Le parole del direttore di TuttoSport a proposito del duro sfogo del presidente viola in conferenza stampa

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di TMW Radio della conferenza stampa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Queste le sue considerazioni: "Abbiamo un presidente che due anni fa è venuto in Italia, ha acquistato la Fiorentina, si è scontrato con risultati sportivi deludenti, poi ha investito denaro nel centro sportivo e nel club, e desidera fare lo stadio, scontrandosi però con tanti problemi burocratici e amministrativi. E' evidente che la delusione e la rabbia siano comprensibili, ma non è accettabile l'attacco ai giornalisti, che devono esercitare, nei limiti, il diritto di critica. Nessuno può permettersi di impartire lezioni di giornalismo. Doveva ammettere gli errori e andare avanti, per costruire una Fiorentina migliore. Invece ecco l'attacco. E' stata una sortita totalmente infelice".