Jacobelli: “L’interesse dell’Inter è chiudere il rapporto con Conte: mi stupirei se lui…”

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto sulle frequenze di Radio 24 nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” e ha parlato dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte e del futuro in bilico: “Mi stupirei molto se Conte si dimettesse dall’Inter. Credo che tutto possa succedere e Zhang potrebbe ancora giocarsi qualche carta come quella di Petrachi nuovo DS. Quello che ha dato davvero fastidio è stato aver messo in piazza certe cose dopo una vittoria, come quella con l’Atalanta e dopo una sconfitta sfortunata come quella col Siviglia. E poi vogliamo aprire il capito Eriksen?”

Il giornalista ha poi aggiunto: “Penso che sia nell’interesse dell’Inter chiudere questo rapporto. E se oggi si trovasse un accordo e al primo problema ci fosse un’altra polemica o addirittura una situazione come quella che portò all’addio alla Juve nel 2014? Conte ha sbagliato a polemizzare polemicamente con la dirigenza e così facendo ha messo in ombra anche la grande stagione della squadra“.