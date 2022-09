Jacobelli: “Inter, mettere in discussione Inzaghi è follia. Vedo che Skriniar…”

Nel corso de L'Editoriale su TMW Radio, il noto giornalista Xavier Jacobelli ha parlato così del momento dell’Inter: “È una squadra che deve riordinare le fila, sopratutto in difesa dove c’è tanta insicurezza. Skriniar non è quello della passata stagione, forse le voci di mercato lo hanno un pò destabilizzato, ma all’Inter è mancata sopratutto la fisicità di Lukaku. E aggiungo: mettere in discussione Inzaghi è follia”.