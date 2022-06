Jacobelli: “Dybala? Ho la sensazione che alla fine vada all’Inter alle condizioni di Marotta”

"Dybala? Per quanto riguarda il rapporto con Pogba, i due sono legati da una grande amicizia e stanno trascorrendo le vacanze insieme. La mia sensazione è che Dybala approderà all’Inter, ma alla condizione di Marotta che lo prese dal Palermo mettendo a segno uno dei suoi colpi migliori. In queste ultime stagioni non ha offerto un rendimento all’altezza del suo talento, per questo l’Inter gli propone 5 milioni netti più 1 di bonus legato alle presenze.