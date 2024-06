"Con tutto il rispetto per Spalletti e Gravina non sono assolutamente d'accordo. A memoria d'uomo non si ricorda un disastro di queste proporzioni della Nazionale. Non sta né in cielo né in terra, non c'è nessuna giustificazione. E' stato un ectoplasma di squadra, senza gioco, idee, orgoglio e determinazione. Una prestazione fallimentare, quando ci sono fallimenti così ci si deve fare da parte e bisogna cambiare. Dopo due mancate partecipazioni ai Mondiali e grazie a Dio c'è stato il miracolo di Mancini nel 2021"