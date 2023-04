Jacobelli: “Fiorentina? Per l’Inter è sfida insidiosa, ma se vincesse…”

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così in vista della sfida di questa sera alle 18 a San Siro tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Fiorentina di Simone Inzaghi: "Questa Fiorentina non è più quella balbettante di inizio stagione: Italiano avrebbe pagato il pedaggio del triplo impegno, ossia campionato, Conference League e Coppa Italia. Era da tanto che non succedeva in casa viola. Per l'Inter sarà una sfida insidiosa, ma se la squadra di Inzaghi riuscisse a vincere, avrebbe risvolti molto positivi per il proseguimento della stagione".