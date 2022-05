Jacobelli: “Handanovic, critiche ingenerose. Continuo a pensare che sia…”

Il noto giornalista ha parlato in diretta a Sky Sport della stagione di capitan Samir Handanovic in casa Inter

Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha parlato in diretta a Sky Sport della stagione di capitan Samir Handanovic in casa Inter: “Handanovic divide, ma io continuo a pensare sia tra i migliori della Serie A. Ci sono state delle flessioni, ma da inizio stagione ha confermato di essere un portiere degno di essere campione d’Italia. Mi piace soprattutto la sua leadership calma. È stato bersaglio di critiche ingenerose anche, non l’ho mai visto andare sopra le righe. Anche l’arrivo di Onana, eventuale successore, lo galvanizzerà ancora di più. È un grande protagonista e un grande portiere”.