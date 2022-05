Jacobelli: “Icardi sarebbe un rinforzo di primo ordine per il Milan: vi spiego”

In diretta a Sky Sport, il noto giornalista Xavier Jacobelli ha parlato così del possibile ritorno in Serie A di Mauro Icardi

In diretta a Sky Sport, il noto giornalista Xavier Jacobelli ha parlato così del possibile ritorno in Serie A di Mauro Icardi: “Lo vedrei benissimo nel Milan considerata l’età di Ibrahimovic e Giroud. D’accordo il passato da ex capitano dell’Inter, non è facile, ma tecnicamente al Milan farebbe comodo e sarebbe un rinforzo di primo ordine. Poi chiaramente ci sono altri fattori”.