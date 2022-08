Jacobelli: “Il mercato dell’Inter risente del prestito di Oaktree. C’è un po’ di maretta”

"Le preoccupazioni di casa Inter sono legate alla questione societaria. Entro il 2024 bisogna restituire il prestito al fondo californiano Oaktree, in quest’ottica si è lavorato sul mercato, facendo operazioni intelligenti. Sono stati tenuti i giocatori importanti, da Skriniar a Bastoni, cercando di fare cassa con operazioni “secondarie”. L’Inter ha subito risposto dopo il ko di Roma, ma c’è un po’ di maretta in casa nerazzurra dopo le parole del postpartita di Inzaghi tra il mancato arrivo del difensore e il futuro di Gosens. Il tedesco era reduce da un gravissimo infortunio la scorsa stagione prima dell’arrivo a Milano a gennaio, Gosens è uno di quei giocatori che dopo aver lasciato Gasperini ha accusato il cambiamento. Credo che il suo sogno di giocare in Bundesliga possa essere esaudito con l’offerta del Bayer Leverkusen".