Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così del passaggio di proprietà dell'Inter da Suning a Oaktree: “Credo che intanto sia da escludere in maniera totale l’ipotesi più negativa, ovvero il fallimento. Parliamo di uno dei più importanti fondi di investimento, è chiaro che quando si va per certi mari bisogna mettere in preventivo che ci possano essere dei cambi di proprietà. Ora la situazione è chiara ed è giusto che non si sia andati oltre il 22 maggio.