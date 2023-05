Jacobelli: “Inter e le altre dimostrano che un altro calcio è possibile”

Il direttore Xavier Jacobelli a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato degli argomenti del giorno. Questo il parere a proposito del grande exploit di queste settimane del calcio italiano: "Di solito lo sport italiano è quello dell'autocommiserazione. E' un risultato storico questo che non accade dal 1990. Rimane l'affermazione di un calcio che nonostante sia assillato da problemi noti, in campo internazionale ha dato una dimostrazione di forza. La Premier, torneo più ricco e spettacolare, non ha avuto lo stesso risultato. Inter, Roma, Fiorentina, hanno dimostrato che un altro calcio è possibile, che non si deve arrivare a certi risultati spendendo cifre astronomiche. Si rilancia così l'immagine del calcio italiano".