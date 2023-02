Jacobelli: “Inter, vittoria meritata con l’Atalanta. Lavoro di Inzaghi eccezionale”

“L’Inter ha vinto con pieno merito contro un’Atalanta sbiadita, ha inciso sicuramente la scelta di Gasperini di non schierare il tridente titolare. Evidentemente Gasperini sperava di poterli utilizzare a gara in corso ma ha inserito Hojlund e Lookman troppo tardi. L’Inter dal canto suo ha ottenuto risposte importanti, si è messo in mostra ancora una volta Darmian che è un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere.”