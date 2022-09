Jacobelli: “Inter? Capiremo il piano di Zhang a gennaio. Oaktree non vuole…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter, in campo e fuori: “Ci saranno sicuramente problemi per Inzaghi, sia per i tanti nazionali che il tecnico non ha avuto a disposizione ma soprattutto per i discorsi societari che non si fermano. Zhang ha dato mandato a una seconda banca americana di trovare un acquirente per l’Inter, anche perché c’è da restituire il prestito ad Oaktree che non ha alcuna intenzione di fare come fatto da Elliott con il Milan.