Jacobelli: “Dybala-Inter, dobbiamo porci questa domanda. Gran prova Handanovic”

In studio a Sportitalia, il noto giornalista Xavier Jacobelli ha parlato così dopo la vittoria dell’Inter per 4-1 contro il Lugano: “Sottolineerei la prova di Handanovic, alla luce anche dell’incertezza di Onana. A me l’Inter è piaciuta, è molto quadrata, ha già mostrato un Correa in grande spolvero. Dobbiamo porci questa domanda: ma in questa Inter c’è posto per Dybala?”.